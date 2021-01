Tina Fey et Amy Poehler reviennent présenter les Golden Globes

Suite à la nouvelle de leur retour sur la scène des Golden Globes, les fans ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux.

Star de 30 Rock, Fey a remporté deux Golden Globes et six Emmys pour avoir écrit et joué dans la série comique récompensée aux Emmys et dans Saturday Night Live.

Star de Parks and Recreation, Poehler a aussi été récompensée aux Golden Globes et aux Emmy Awards et est productrice exécutive de la série Netflix Poupée russe, nominée aux Emmy Awards.

D'après d'autres sources, l'héroïne du film Un week-end à Napa l'a annoncé elle-même durant l'événement de la TCA en janvier.