Satchel et Jackson, les enfants de Spike Lee, nommés ambassadeurs des Golden Globes 2021

Sur le même sujet : Les enfants de Spike Lee nommés ambassadeurs aux Golden Globes 2021

Que les lumières d'Hollywood s'allument !

Satchel Lee et Jackson Lee, les enfants de Spike Lee, ont été nommés ambassadeurs des Golden Globes 2021. La Hollywood Foreign Press Association a confirmé la grande nouvelle à E! News mardi 12 janvier.

"Nous sommes fiers que Satchel et Jackson Lee rejoignent une incroyable liste d'anciens ambassadeurs des Golden Globes", a déclaré Ali Sar, le président de la HFPA, dans un communiqué. "Comme leur grand réalisateur de père connu pour son art de raconter des histoires sans compromis et provocatrices, Satchel et Jackson ont commencé à tracer leur propre voie dans le monde des arts. Nous sommes impatients de voir comment ils vont utiliser cette tribune pour mettre en avant les questions de santé pour la communauté LGBTQIA+ et le mentorat pour les jeunes."

Comme le veut la tradition, le frère et la sœur ont choisi des organisations à mettre en avant. Satchel a choisi Callen-Lorde, qui vient en aide à la communauté LGBTQIA+ de New York, tandis que Jackson a sélectionné Big Brothers Big Sisters, le plus grand réseau de mentorat aux États-Unis.