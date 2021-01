Justin et Hailey Bieber partent à l'aventure lors d'une escapade romantique à Hawaï

Sur le même sujet : L’escapade romantique de Justin et Hailey Bieber à Hawaï

2021 semble être l'année de l'aventure pour les Bieber.

Le week-end dernier, Justin Bieber et sa femme, Hailey Bieber, sont partis à Hawaï en amoureux et ils ont fait bien plus que bronzer à la plage.

Sur des photos postées sur les réseaux, l'interprète de 26 ans de "Holy" et le mannequin de 24 ans se détendent au bord de l'océan. Mais le couple a aussi exploré l'État américain et la baie de Hanauma.

Que ce soit avec un masque et un tuba ou sur une moto pour une virée, Justin et Hailey ont profité au maximum de leur court séjour. Et si vous vous demandez si ça restera un voyage inoubliable, il suffit de lire les légendes des photos des deux stars pour en être convaincu.

"Cœur = plein", a posté en ligne Hailey en partageant plusieurs grands moments de leur escapade, dont une séance de surf avec Kelia Moniz. Justin a ajouté : "Tu vas nous manquer, Hawaï."

Après le retour du couple sur le continent américain, E! News a décidé de vous gratifier d'une sélection de leurs meilleurs clichés pris là-bas.