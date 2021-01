Les stars de Sex and the City gagneront un million de dollars par épisode du reboot

Sur le même sujet : "Sex and the City" aura bien son reboot, mais sans Kim Cattrall

HBO Max est fan des stars de Sex and the City et ne s'en cache pas avec son reboot.

Les amateurs de la série culte ont commencé à se préparer un Cosmo dimanche 10 janvier quand on a eu la confirmation que les actrices principales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis allaient faire leur retour dans 10 épisodes de And Just Like That..., qui vont revisiter leurs personnages dans leur vie d'aujourd'hui. En revanche, Kim Cattrall n'a pas souhaité redevenir Samantha.

Au cas où vous vous demanderiez comment les trois stars ont trouvé du temps pour ce projet, on en sait désormais un peu plus. Sarah, Cynthia et Kristin vont toucher un million de dollars par épisode et seront également productrices exécutives de la nouvelle série, rapporte le magazine Variety. En d'autres termes, ça fait un paquet de Manolo Blahnik.

E! News a tenté d'obtenir un commentaire de la part des porte-paroles de Sarah, Cynthia et HBO Max. L'équipe de Kristin n'a pas pu être jointe.