Les stars de La Chronique des Bridgerton Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor face aux rumeurs

En tant que couple pour de faux devenu couple pour de vrai dans la nouvelle série de Shonda Rhimes, La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor ont une alchimie torride. Cependant, pour ceux qui se demandent si cette alchimie existe aussi hors caméra, le duo la joue fine.

Dans une interview datée du 9 janvier avec Scott Evans et Kit Hoover pour Access Hollywood, on a demandé à Regé-Jean et Phoebe qui était en couple hors caméra parmi les acteurs de La Chronique des Bridgerton.

"Tout ce que vous avez besoin de savoir se passe devant la caméra", a expliqué Regé-Jean. "Je crois que les répliques pleines d'esprit, les scénarios et le contenu sont amplement suffisants."

Quand les présentateurs ont insinué en plaisantant que Regé-Jean et Phoebe, qui répondaient via chat vidéo depuis deux lieux séparés, "se faisaient probablement du pied" sous la table, tous deux ont ri.

L'aspect romantique de la série est sans doute ce qui alimente le plus les discussions au sujet de La Chronique des Bridgerton, mais ce n'est pas ce qui a séduit Phoebe à l'origine dans ce projet.

"La première chose qui m'a interpellée, c'était de voir Shondaland se pencher sur la Régence. J'ai trouvé ça très exaltant", a expliqué l'ancienne héroïne de Younger. "Je savais que les femmes auraient du pouvoir. Ce ne serait pas que des femmes timorées comme on l'a vu parfois dans les intrigues qui se déroulent pendant la Régence."