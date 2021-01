Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis joueront dans le reboot de Sex and the City

Sur le même sujet : Cynthia Nixon évoque l’héritage de "Sex and the City"

C'est officiellement officiel !

Les fans ne pouvaient pas s'empêcher de se demander si Sex and the City serait un jour ramené à la vie, et désormais, ils n'ont plus à retenir leur souffle. Dimanche 10 janvier, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont confirmé que la série bien-aimée reprendra vie sur HBO Max. Non seulement elle fera l'objet d'une toute nouvelle intrigue, mais aussi d'un titre entièrement nouveau : And Just Like That...

Le mieux dans tout ça ? Tout la bande va être réunie, à l'exception de Kim Cattrall, qui n'a jamais manqué de faire savoir qu'elle refuserait de participer à quoi que ce soit en rapport avec Sex and the City.

"Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander… ce qu'elles sont devenues", a malicieusement partagé Sarah Jessica Parker sur Instagram, pour accompagner un teaser de ce qui nous attend. Cynthia a écrit : "Vous, moi, New York… tout est possible."

Kristin a ajouté : "Tout est possible… On se voit là-bas !"

Dans les commentaires de Sarah, celle-ci a admis que la date de sortie n'avait pas encore été fixée. "Mais gardez l'œil ouvert", a-t-elle répondu à un fan, "et nous ne manquerons pas de partager tous les détails !!!"