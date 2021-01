Zayn revient à la musique avec une nouvelle chanson, "Vibez" : écoutez-la ici !

Sur le même sujet : Les fans de Zayn Malik s’emballent à cause d’une photo

Cela fait presque deux ans que Zayn Malik a sorti son dernier album, Icarus Falls, mais l'ancien membre de One Direction vient de sortir son second single tiré de son troisième album studio, Nobody Is Listening.

Le 8 janvier à minuit (heure de la côte est des États-Unis), Zayn — qui a eu son premier enfant avec sa petite amie, Gigi Hadid, en septembre 2020 — a sorti sa nouvelle chanson, "Vibez", le deuxième titre extrait de son futur album après son single "Better", qu'il a dévoilé en 2020. Vous pouvez écouter cette nouvelle chanson via ce lien Apple Music et dans un aperçu posté sur Instagram.

"Vibez est sorti !" a-t-il écrit en légende de son post, que vous trouverez ci-dessous. "Nobody is Listening - 15 janvier !"

Zayn a donné un aperçu du titre dans sa story Instagram. Le 7 janvier, il a posté une courte vidéo dans un théâtre vide avec le mot "DEMAIN" écrit sur le rideau.

L'artiste a d'abord connu la célébrité avec le boys band One Direction, à la popularité extraordinaire, mais en mars 2015, l'interprète de "Pillowtalk" a décidé de quitter le groupe, invoquant des problèmes de santé mentale. Depuis, il s'est consacré à la recherche de son propre son et sa propre voix dans le monde de la musique.

"Depuis la première année, réellement, je n'ai jamais vraiment voulu faire partie du groupe", a admis Zayn à Zane Lowe sur Beats, d'Apple Music, en 2016. "J'ai tenté le coup parce que c'était possible à l'époque et quand je me suis rendu compte de la direction qu'on prenait musicalement, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas pour moi parce que j'ai vu que je ne pouvais apporter aucune suggestion ; je ne pouvais donner mon opinion sur rien parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on était en tant que groupe ou à ce qu'on représentait."