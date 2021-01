Margaret Qualley et Shia LaBeouf se séparent ; l'acteur est accusé d'agression sexuelle par FKA twigs

Sur le même sujet : FKA Twigs accuse son ex Shia LaBeouf "d’abus constants" dans une plainte

C'est fini entre Shia LaBeouf et Margaret Qualley, alors que l'acteur est accusé d'agression sexuelle par une ex célèbre.

Une source nous a indiqué jeudi 7 janvier que Margaret, 26 ans, a rompu avec Shia, 34 ans, au cours du week-end dernier. L'actrice partait pour tourner au Canada et savait qu'elle faisait l'objet de critiques à cause de sa relation avec la star de Transformers. Elle a expliqué qu'elle prenait sa carrière très au sérieux et ne voulait pas que son couple l'affecte.

People, le premier média à annoncer la rupture, a également cité une source proche selon laquelle les deux acteurs se seraient séparés samedi 2 janvier : "Ils sont à des stades très différents de leur vie." Shia et Margaret ont été photographiés ensemble pour la dernière fois lundi 4 janvier, dans la région de Los Angeles.

On a murmuré que l'acteur et l'actrice, fille de la star Andie MacDowell, étaient ensemble depuis qu'ils ont joué un couple dans le clip très sexy "Love Me Like You Hate Me" de sa sœur, Rainey Qualley, alias Rainsford. En décembre, les deux stars avaient été surprises en train de s'embrasser à l'aéroport de Los Angeles, avant qu'on apprenne que Margaret vivait chez Shia.