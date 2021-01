Dans les coulisses de la nouvelle vie de Kim Kardashian, qui envisage de divorcer de Kanye West

AKM-GSI

Leurs modes de vie ne coïncident plus. Le rappeur de 43 ans crée sa musique et ses vêtements Yeezy tandis que Kim dirige son empire dans le monde de la mode et de la beauté, avec des marques comme KKW et SKIMS.

Comme nous vous l'expliquions, Kim et Kanye ont recours à un conseiller conjugal, mais ils sont tous les deux conscients que ça ne marche pas. Kim et Kanye se concentrent déjà sur le fait d'élever à deux mais séparément leurs quatre enfants, ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Notre source ajoute : "Ils sont tous les deux bouleversés, car ils ont vraiment essayé que ça fonctionne pendant très longtemps."

Pendant ce temps, Kim essaie d'occuper ces quatre gamins autant que possible : "Elle a à cœur de préserver leur bonheur et leur santé et elle veut qu'ils aient une bonne relation avec leur père. C'est très important à ses yeux."