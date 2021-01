Hollywood réagit aux manifestants pro-Trump qui ont pris d'assaut le Capitole

Sur le même sujet : Joe Biden remporte l'élection présidentielle américaine de 2020 : les stars réagissent

Hollywood réagit aux manifestations pro-Trump au Capitole américain.

Alors que le Congrès commençait à compter les votes du collège électoral mercredi 6 janvier, des centaines de supporters du président ont déferlé sur le Capitole, situé à Washington.

D'après NBC News, ses partisans ont semé le chaos et la violence dans l'enceinte du bâtiment et dans le bâtiment même après avoir franchi les barricades. Plusieurs membres des forces de l'ordre expliquent qu'au moins quatre personnes ont été tuées dans les affrontements, dont une femme à l'intérieur même du Capitole. Donald Trump — qui a fini par demander à ses followers sur Twitter de "respecter la loi et nos grands hommes et femmes en uniforme" — a finalement déployé la Garde nationale pour protéger l'édifice officiel.

À ce moment-là, des membres du Sénat ainsi que le vice-président, Mike Pence, qui présidait la séance commune au Congrès, ont été évacués après cette intrusion. "La violence et la destruction qui se déroulent au Capitole américain doivent cesser immédiatement", a-t-il enjoint sur Twitter. "Que tous les gens impliqués respectent les forces de l'ordre et quittent immédiatement le bâtiment."