Au cœur de la grossesse d’Emma Stone : "Elle se sent très chanceuse"

Le couple pudique n'a pas encore partagé les détails de son union, mais Emma est sans nul doute folle de joie d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie avec Dave à ses côtés.

Elle avait précédemment confié à Elle en 2018 qu'elle avait hâte de fonder sa propre famille un jour. "Ma perspective sur les enfants a changé en vieillissant. Je n'ai jamais fait de baby-sitting ou de truc dans le genre. Ado, je me disais que je ne me marierais jamais et que je n'aurais jamais d'enfants", avait expliqué Emma à l'époque. "Puis, en vieillissant, je me suis dit que je veux vraiment me marier et avoir des enfants."