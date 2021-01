Les Grammys 2021 sont reportés pour cause de pandémie

Sur le même sujet : The Weeknd critique la Recording Academy après ne pas avoir été nominé aux Grammys

On dirait que les fans de musique devront patienter un peu plus pour regarder les Grammys 2021.

Mardi 5 janvier, la Recording Academy a annoncé que la prestigieuse cérémonie de récompenses allait être reportée à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement.

La soirée, qui devait se dérouler dans la nuit du 31 janvier au 1er février, a été reportée au 14 mars.

"Après des entretiens réfléchis avec des experts de la santé, notre maître de cérémonie et les artistes qui devaient se produire, nous reprogrammons la 63e cérémonie des GRAMMY Awards pour qu'elle soit diffusée le dimanche 14 mars 2021", indique un communiqué. "La situation concernant le COVID s'est dégradée à Los Angeles, avec des services hospitaliers débordés, des unités de soins intensifs qui ont atteint leurs limites, et les nouvelles directives de la part des gouvernements de l'État et locaux nous ont amenés à conclure que reporter la cérémonie était la bonne décision à prendre. Rien n'est plus important que la santé et la sécurité des membres du monde de la musique et des centaines de personnes qui travaillent sans relâche pour produire cette émission."

Le communiqué se termine ainsi : "Nous souhaitons remercier tous les talentueux artistes, le personnel, nos partenaires et surtout les nominés de cette année pour leur compréhension, leur patience et leur volonté de travailler avec nous alors que nous traversons une période sans précédent."

Même si l'événement devait être très différent des années précédentes, avec l'absence de public et seulement des remettants et des performances sur place, la nouvelle date risque d'entraîner encore plus de mesures de sécurité.