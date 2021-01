Au cœur de l’escapade privée de Scott Disick et Amelia Hamlin au Mexique pour le Nouvel An

Sur le même sujet : Scott Disick et Amelia Hamlin très tendres à la plage

Autant être bien accompagné pour le fêter le Nouvel An.

Quand est venu le moment de dire adieu à 2020 et d'accueillir 2021, Scott Disick, 37 ans, et Amelia Gray Hamlin, 19 ans, ont décidé de quitter la Californie du Sud et de filer vers une destination tropicale, à Cabo San Lucas, au Mexique.

D'après une source, le couple est arrivé à bord d'un jet privé et a séjourné au Montage Los Cabos pendant quatre nuits.

"Ils étaient avec un petit groupe d'amis, et tout le monde a passé du temps ensemble à la plage et au bord de la piscine", a partagé notre source. "Scott et Amelia sont restés très discrets pendant leurs vacances. Ils ont passé la majeure partie du temps à se détendre et se relaxer."

Si les amoureux n'ont pas encore posté de photos ensemble sur les réseaux sociaux, Amelia a éveillé la curiosité des gens en posant en bikini près de l'eau turquoise au cours du week-end. "J'adore m'allonger à même la pierre", a-t-elle déclaré dimanche 3 janvier. "C'est super confortable."