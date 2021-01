Beyoncé nous emmène dans les coulisses de son 38e anniversaire avec ses trois enfants

Sur le même sujet : Le récap vidéo de Beyoncé montre de rares images de ses 3 enfants

Beyoncé a fait plaisir à sa BeyHive en partageant des photos intimes pour la nouvelle année.

Dimanche, l'artiste aux nombreux talents a posté sur son site de nouvelles images des festivités à l'occasion de ses 38 ans en 2019. Grâce aux clichés, les fans ont pu enfin découvrir la fête avec ses trois enfants, Blue Ivy, 8 ans, et les jumeaux, Rumi et Sir, 3 ans. Sur un gif, Blue et Rumi soufflent les bougies d'un petit gâteau décoré de petites abeilles en sucre et sur lequel est écrit "Bon anniversaire Bee".

On découvre aussi la créatrice de Black is King et ses enfants à la plage, en train de jouer dans le sable et de profiter des vues magnifiques. Si Jay-Z, son mari depuis 13 ans et père de ses enfants, n'apparaît pas, une des dernières photos montre Queen Bey en train de descendre un escalier en bois vers une table romantique pour deux dressée face à l'océan.

Ces adorables clichés font suite à une vidéo récap de 2020 que Beyoncé a postée sur son Instagram et dans laquelle l'on découvre d'autres moments privilégiés de la chanteuse avec sa progéniture.