Harry Styles et Olivia Wilde confirment leur idylle en se tenant la main sur de nouvelles photos

BACKGRID

Lors d'une récente interview avec Vogue, Olivia et la costumière du film, Arianne Phillips, ont révélé qu'elles étaient plus que ravies qu'Harry participe au projet. "Elle et moi avons fait une petite danse de la victoire quand on a officiellement engagé Harry dans le film parce qu'on sait qu'il a un goût prononcé pour la mode et l'élégance", a confié Olivia. "Je suis très reconnaissante qu'il soit si enthousiaste à propos de cet aspect du processus, certains acteurs n'en ont rien à faire."

Et quand Harry a décidé de porter une robe pour sa séance photo avec Vogue, Olivia a été l'une de ses supportrices les plus éloquentes. "Pour moi, c'est très moderne, et j'espère que cette assurance qu'a Harry en tant que mâle — complètement dépourvue de la moindre trace de masculinité toxique — est caractéristique de sa génération et, par conséquent, de l'avenir du monde", a-t-elle déclaré à Vogue. "Je pense qu'il s'en fait le champion, sous bien des aspects, qu'il en est le fer de lance. C'est très puissant et assez extraordinaire de voir quelqu'un dans sa position redéfinir ce que cela peut impliquer d'être un homme avec assurance."