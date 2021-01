Comment Jennifer Garner, Taylor Swift et d'autres stars ont dit adieu à 2020

Olivia Culpo

"C'était de loin l'année la plus étrange, la plus effrayante et la plus difficile pour beaucoup d'entre nous mais je suis très reconnaissante pour les leçons apprises cette année encore. Ça aura mis en perspective bien des relations et des luxes dont on profite au quotidien. On a observé tellement de peine et de pertes partout dans le monde chaque jour, et je sais que je vivrai le reste de ma vie en appréciant beaucoup plus les petites choses. C'est un énorme don en soi pour lequel je peux remercier cette année !!" partage le mannequin avant d'ajouter : "Et à tous ceux qui ont le sentiment d'être coincés en essayant de traverser la tempête de m---e que 2020 a causée, je prie pour vous et j'espère que vous gardez l'espoir de jours meilleurs à venir. Voici quelques-uns de mes souvenirs préférés de 2020, certains bons, d'autres mauvais. Buvons à la vie en bonne santé, au bonheur et à la gratitude en 2021 ! Je vous aime énormément !"