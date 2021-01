Beyoncé célèbre le Nouvel An avec des images inédites de ses trois enfants

Sur le même sujet : Le récap vidéo de Beyoncé montre de rares images de ses 3 enfants

Beyoncé fait bourdonner de plaisir ses fans avec son dernier post en date.

Alors que tout le monde attendait que minuit sonne pour aborder la nouvelle année, la star du Roi Lion a surpris sa ruche avec une vidéo spéciale publiée sur Instagram. En quatre minutes, elle a non seulement mis en avant ses grands moments en 2020, mais a également dévoilé des images inédites de Blue Ivy, 8 ans, et de ses jumeaux, Rumi et Sir Carter, 3 ans, les trois enfants qu'elle a eus avec Jay-Z.

On voit ainsi l'adorable Rumi danser sur "Savage Remix", le hit de l'été dernier interprété par Beyoncé et Megan The Stallion. "Tu as passé un bon été ?", demande la maman célèbre à sa fille, qui répond par l'affirmative.

On aperçoit également des photos du shooting de Rumi et Sir avec Beyoncé. Le trio a posé pour la collection Ivy Park x Adidas. Sur d'autres clichés, on a pu apprécier des moments en famille lors du réveillon du Nouvel An.