Stormi Webster, la fille de Kylie Jenner, montre ses talents de snowboardeuse

Kylie et Stormi ont passé Noël chez elles à Los Angeles avec une partie de la famille Kardashian-Jenner. Le groupe a fêté le réveillon chez Kourtney Kardashian. C'est la première fois que le clan n'organise pas d'immense fête en 42 ans, et ce à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement.