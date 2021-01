La performance du Nouvel An de Jennifer Lopez atteint de nouveaux sommets de glamour

Gary Hershorn/UPI/Shutterstock

"2020 est presque terminée. On a réussi", a-t-elle proclamé alors qu'il restait moins de 20 minutes. "Je repense au début de l'année et à l'une des plus grandes performances de toute ma vie devant des milliers de personnes, mais ce soir, on fait les choses un peu différemment, et ça me va."

"Si [cette année] nous a appris quelque chose", a-t-elle continué, "c'est d'être reconnaissants de ce qu'on a et de chérir chaque instant. On a perdu bien trop de gens, beaucoup trop, pour prendre un seul instant pour acquis, alors ce soir, on va vivre, on va aimer et on va danser à nouveau et continuer de rêver."

La star a continué de distraire les spectateurs avec une version ralentie de son tube emblématique "Waiting for Tonight" suivi d'une reprise de "Dream On" d'Aerosmith. Après avoir chanté à pleins poumons la célèbre montée dans les aigus de la chanson, elle a conclu avec une autre de ses chansons, "Dance Again". Et, bien sûr, quelques confettis de circonstance.