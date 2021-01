Zoë Kravitz entame une procédure de divorce d'avec Karl Glusman

Sur le même sujet : Zoë Kravitz demande le divorce à Karl Glusman

C'est fini entre Zoë Kravitz et Karl Glusman.

Le 23 décembre, soit deux jours avant Noël, la star de 32 ans de Big Little Lies a entamé une procédure de divorce d'avec l'acteur de Nocturnal Animals après seulement 18 mois de mariage. E! News a confirmé la nouvelle dimanche, suite aux 33 ans de Karl, après un article du magazine People.

Zoë et Karl s'étaient mariés dans l'hôtel particulier de Lenny Kravitz en juin 2019, après une relation de trois ans. En juin, les deux acteurs s'étaient rendus hommage pour leur premier anniversaire de mariage via Instagram. Zoë avait posté une photo de leur union avec le message suivant : "Un an."

Karl avait posté un message plus long : "Une année. Pas l'année qu'on attendait… mais je sens que si on arrive à la traverser, on peut faire face à tout. Je t'aime. Plus que tout. Tu es ma meilleure amie… tu me fais rire et tu fais fondre mon cœur… tu me dis quand je déconne et tu m'invites à grandir… Je t'aime pour ça. Et je ferai tout et n'importe quoi pour toi jusqu'à ma mort. Maintenant, allons sauver le monde @zoeisabellakravitz."