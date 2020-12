Nina Dobrev et Shaun White sont "amoureux" et prévoient leur "avenir ensemble"

Sur le même sujet : Nina Dobrev et Shaun White sont-ils ensemble ?

L'histoire d'amour entre Nina Dobrev et Shaun White va tout schuss.

Le couple, qui serait ensemble depuis mars et qui vient de passer Noël à deux, est plus amoureux que jamais et se prépare à célébrer d'autres grands moments, d'après une source proche.

"Nina et Shaun vont très bien", apprend-on en exclusivité. "Ils sont vraiment amoureux et vont très bien ensemble. C'est très mignon."

Les deux stars ont récemment posté des photos à deux avec de jeunes enfants de leurs familles respectives, ce qui correspond très bien à leur état d'esprit puisqu'ils pensent à leur avenir commun.

"Ils parlent ouvertement de leur avenir à deux. Ils sont très heureux, et les choses se passent très bien entre eux", apprend-on encore.

Ces nouvelles font suite à plusieurs photos publiées par les deux tourtereaux ces dernières semaines. Le champion de snowboard de 34 ans a publié une série de photos samedi, dont une photo où l'ex-actrice de 31 ans de Vampire Diaries et lui portent le même bonnet de père Noël.