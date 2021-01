Hailey Bieber explique son régime et sa routine sport de confinement

Sur le même sujet : Hailey Bieber révèle ses problèmes de peau

Hailey Bieber partage tous ses secrets pour une peau éclatante.

Durant une récente interview avec Harper's Bazaar, le mannequin de 24 ans a dévoilé ses habitudes alimentaires saines — qui contribuent grandement à l'éclat de sa peau — pendant son confinement avec son mari, Justin Bieber.

"J'ai essayé un régime végétalien pendant deux mois durant le confinement", explique-t-elle. "Je me sentais super bien et j'avais beaucoup d'énergie, mais ce n'était pas pour moi. Je ne mange pas des aliments strictement végétaliens et je consomme encore de la viande. Mais je n'en mange pas beaucoup. J'ai privilégié le poisson, les légumes verts et les lentilles."

L'ambassadrice de Bare Minerals ajoute également : "Ma peau n'est jamais aussi belle qu'après une baignade dans l'océan. L'eau salée est le meilleur des remèdes pour ma peau, et j'ai découvert que la nature peut être ce qu'il y a de plus apaisant pour ma peau sensible."

Et si beaucoup de gens se sont détendus (ou ont fait des cakes à la banane) durant le confinement, la starlette était occupée à sculpter son corps avec acharnement. "C'était très perturbant de passer d'un mode de vie très actif où je suis constamment en mouvement à un immobilisme total, donc je me suis créé une routine de sport de confinement."