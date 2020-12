Écoutez Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry, parler pour la première fois dans un podcast

Sur le même sujet : Découvrez les premiers mots en public d’Archie, le fils de Meghan et Harry

Archie Harrison parle !

Le fils de Meghan Markle et du prince Harry a fait une apparition surprise durant l'épisode des fêtes de leur nouveau podcast, Archewell Audio, qui est sorti sur Spotify mardi 29 décembre. Juste après la 30e minute, on peut entendre le duc et la duchesse de Sussex parler à leur fils de 19 mois en l'encourageant à parler dans le micro.

"C'est rigolo, Archie ?" demande Meghan à son bambin, ce à quoi il répond : "Rigolo ?"

Harry et Meghan font ensuite répéter Archie après eux tandis qu'ils souhaitent une bonne année à leurs auditeurs. À la fin de cette adorable séquence, on peut entendre la famille s'esclaffer ensemble.

Juste avant qu'Archie ne leur vole la vedette, Meghan et Harry partagent un moment personnel avec les auditeurs du podcast en revenant sur leur mariage royal à la chapelle Saint-Georges en 2018. Après avoir félicité l'invité du podcast, George The Poet, pour ses récentes fiançailles avec Sandra Diana Makumbi, Meghan leur dit : "Je vais vous dire, quoi que la vie vous fasse subir, croyez-nous quand on vous dit que l'amour l'emporte." Le prince Harry acquiesce, en disant : "L'amour l'emporte toujours."