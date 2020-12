Gigi Hadid poste des photos inédites de sa fille, de Zayn Malik, ou encore de Taylor Swift

Pour ce qui est d'une photo "inédite" d'elle avec sa BFF Taylor Swift, le mannequin a publié un cliché datant de janvier 2015. On y voit les deux stars prendre la pose dans l'appartement new-yorkais de Taylor à New York lors d'une soirée entre filles, à laquelle participaient également les tops Karlie Kloss et Martha Hunt.

À l'époque, Karlie avait posté une photo de groupe avec la légende suivante : "Je suis convaincue que les blondes s'amusent plus."