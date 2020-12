Christina Aguilera et Matthew Rutler très tendres sur de rares photos de Noël

Randy Shropshire/Getty Images for Feld Entertainment

Matthew avait souhaité un joyeux sixième anniversaire à leur fille en août, avec les mots suivants sur Instagram : "C'est un sentiment mitigé de te voir grandir sous mes yeux. Tu aimes les serpents mais tu me donnes la chair de poule, et je suis on ne peut plus heureux de te voir déplier tes ailes et t'épanouir. Je serai là pour chaque envol. Je t'aime."

En début de mois, Christina a célébré ses 40 ans en faisant tomber les préjugés entourant le fait de vieillir.

"Chers 40 ans, quel beau concept... non seulement d'avoir 40 ans, mais d'ARRIVER à 40 ans !", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. "Il y a cette stigmatisation sociale permanente autour du fait de vieillir, mais je l'ai TOUJOURS assumé ! Je serai toujours une âme vieille et j'apprécie la sagesse, la grâce et la beauté qui viennent avec chaque nouvelle année de vie."

L'interprète de "Reflection" en a aussi profité pour afficher ses jolies courbes sur TikTok, en se déhanchant sur "Body", de Megan Thee Stallion, dans une combinaison noire aux motifs dorés. Quarante ans et bien dans son corps !