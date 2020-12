Emma Roberts et Garrett Hedlund parents d'un premier enfant

Sur le même sujet : Emma Roberts donne naissance à un garçon !

Emma Roberts vient d'avoir le plus beau des cadeaux de Noël !

E! News confirme que l'actrice de 29 ans vient d'avoir son premier enfant, un petit garçon, fruit de son union avec Garrett Hedlund. "Tout le monde est en bonne santé", apprend-on.

La star de Holidate a accouché dimanche 27 décembre à Los Angeles, a appris TMZ. Emma et Garrett auraient appelé l'enfant Rhodes.

Emma avait confirmé sa grossesse sur Instagram en août, en écrivant : "Moi... et mes deux hommes préférés" en légende d'une photo de l'acteur de Mudbound et d'une de son ventre rond. Sa célèbre tante, l'actrice Julia Roberts, avait écrit : "Je t'aime", avant la naissance de son petit-neveu.

Emma et Garrett avaient ensuite fêté l'arrivée prochaine de leur enfant avec une baby shower en comité restreint en octobre. S'il n'y avait que 15 convives à cause des restrictions liées au COVID-19, Kristen Stewart et Camila Morrone en faisaient partie. Emma avait écrit à cette occasion : "Je suis très reconnaissante envers ma famille et mes proches de fêter autant ma grossesse pendant une période aussi difficile."