Kim Kardashian dévoile ses "abdos" avec une incroyable robe verte lors d'un Noël en petit comité

Kim Kardashian a soulevé 40 kg à la salle de sport en développé couché, avant d'aller fêter Noël en famille.

Bon, d'accord, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, elle a dévoilé de sacrés abdos ! La star de L'incroyable famille Kardashian a assisté à un repas en petit comité chez sa sœur Kourtney Kardashian, en portant un corset en forme de tablette de chocolat porté avec une jupe en soie vert absinthe, d'immenses boucles d'oreilles en forme de serpent et une longue natte. Daniel Roseberry, le directeur artistique de Schiaparelli, est l'auteur de cette tenue haute couture de la maison du même nom.

"Joyeux Noël à tous et bonne soirée !", a écrit Kim sur Instagram le jour de Noël, le lendemain du réveillon. "Spéciale dédicace à @danielroseberry @schiaparelli pour mon incroyable robe qui m'a rendue festive cette année même si notre fête de Noël a été annulée. C'était parfait de bien s'habiller et de fêter ça juste en famille cette année. J'espère que tout le monde a passé les fêtes heureux et en bonne santé."

Khloé Kardashian a tweeté début décembre : "Les cas de COVID ont explosé en Californie. Alors on a décidé de ne pas fêter le réveillon de Noël cette année. Ce sera la première fois qu'on n'organisera pas de fête du réveillon depuis 1978, me semble-t-il."