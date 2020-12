Rihanna et A$AP Rocky passent le réveillon de Noël ensemble à la Barbade

Ça commence à ressembler à une histoire d'amour…

Rihanna et A$AP Rocky ont passé le réveillon de Noël sur l'île natale de la Barbade de la chanteuse, après des mois de rumeurs d'idylle et d'apparitions conjointes fortuites. L'interprète d'"Umbrella" et le rappeur, tous deux âgés de 32 ans, ont été photographiés ce jour-là marchant main dans la main sur une jetée avant de faire une croisière en catamaran avec des amis au coucher du soleil. Tous deux étaient vêtus de noir et portaient un masque.

Rihanna et Rocky s'étaient envolés pour la nation caribéenne séparément quelques jours auparavant. La chanteuse est née et a grandi à la Barbade, et sa famille y réside toujours. Elle possède également une somptueuse maison en bord de mer sur l'île.

Ni Rihanna ni Rocky n'ont fait de déclaration quant au statut de leur relation. Ils sont amis depuis des années et ont également travaillé ensemble.

Ils ont collaboré en 2012 sur le titre de Rihanna "Cockiness (Love It)". Un an plus tard, ils ont fait une tournée ensemble, et Rihanna a aussi servi de muse à A$AP dans son clip pour "Fashion Killa". En juillet, le rappeur est apparu dans la campagne publicitaire de la chanteuse pour Fenty Skin.