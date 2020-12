Stormi Webster, la fille de Kylie Jenner, lui vole la vedette dans une adorable vidéo de Noël

"Ma mère a les mêmes", ajoute Kylie à propos des décorations. "En grandissant, chaque année, on avait le même arbre. On avait un sapin avec toutes les décos. L'an dernier, quelqu'un vendait toute sa collection de Christopher Radko, alors j'ai tout acheté et j'en ai acheté encore plus cette année parce que je veux avoir ma propre collection."

Kylie explique que Kris refuse de partager sa collection avec elle et qu'elle a donc dû acheter la sienne : "Ma mère vit actuellement avec moi, alors je voulais la surprendre avec un sapin avec lequel on a grandi et je voulais que Stormi ait cette expérience. J'adore ces décos. Elles sont toutes différentes, adorables et festives, et elles me rappellent mon enfance."

En août, Kris a vendu sa villa de Hidden Hills, en Californie, pour 15 millions de dollars. La "mamanager" de L'incroyable famille Kardashian possède plusieurs propriétés en Californie.

Dans la vidéo, Kylie montre également ses chaussettes de Noël colorées avec les prénoms de chacun, le sien, celui de Stormi, celui de Kris et celui de son compagnon, Corey Gamble.

"Ma mère a toujours fait en sorte que Noël soit un moment très spécial pour nous. Je voulais juste faire pareil pour Stormi."

Kylie dévoile ensuite des ours blancs grandeur nature, un grand père Noël, une maison de pain d'épice et un autre sapin géant orné d'énormes boules blanches et beiges pour aller avec les couleurs de la pièce. Les deux arbres ont été dessinés par Jeff Leatham.

La pièce possède une cheminée avec deux chaussettes de Noël blanches dessus portant les prénoms de Kylie et Stormi.

"C'est moi. Et voici maman", déclare Stormi, avant d'entamer un joli "Jingle Bells", "Vive le vent", en français.