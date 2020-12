Jamie Dornan donne un rare aperçu de sa vie de père dans une vidéo de Noël hilarante

Sur le même sujet : Jamie Dornan juge Taron Egerton "pénible" pour plaisanter

Pour le bien de ses enfants, Jamie Dornan devrait se contenter d'être acteur.

L'acteur de Cinquante Nuances de Grey est allé sur Instagram le 24 décembre pour poster une vidéo de lui en train d'interpréter la chanson "White Christmas" de Bing Crosby. Malheureusement, dès que Jamie a commencé, des petites voix hors champ se sont fait entendre. Et pas pour le féliciter !

"Chut, papa ! Chut !", peut-on entendre hurler Alberta, 1 an, Elva, 4 ans, et Dulcie, 7 ans, les trois filles de Jamie et Amelia Warner. "Chut, papa ! Chut !"

L'acteur de 38 ans a ajouté une légende tout aussi amusante : "Les enfants adorent."

Dan Levy, la star de Schitt's Creek, a semblé être d'accord. "Des critiques dithyrambiques !", a-t-il commenté.

Cette nouvelle vidéo donne un rare aperçu de la vie de père de famille de Jamie. Il l'avait déjà fait un peu plus tôt cette année, en postant une photo d'un relooking auquel il avait eu droit de la part d'Elva et Dulcie avec une robe rouge, des talons hauts et une perruque dotée de drôles de couettes.