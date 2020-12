La carte de Noël de Meghan Markle et du prince Harry révèle qu’Archie est roux

The Duke and Duchess of Sussex

Meghan a aussi expliqué pourquoi elle voulait consacrer sa lettre de Noël aux œuvres de charité cette année. "En tant que famille, nous faisons des dons à diverses œuvres de charité en pensant à vous", a écrit la maman de 39 ans. "D'une organisation californienne qui aide les familles à se sortir de la rue à deux de nos mécénats britanniques : l'un qui soutient le bien-être des animaux et de la communauté, et l'autre, un fonds en mémoire d'un ami bien-aimé qui aide à éduquer les enfants et combattre la pauvreté en Ouganda, nous avons rendu hommage à leur travail de la part de nous tous."