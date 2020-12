L'indice selon lequel Rihanna et A$AP Rocky passeraient les fêtes ensemble

"Ils résident chez Rihanna et ne se font pas remarquer, ils ne font pas grand-chose", a confié une source à E! News à ce moment-là. "Ils sont sortis se promener un soir et marcher dans le quartier. Il faisait froid et sombre, et ils ne sont pas allés bien loin. Ils ont juste marché un peu en bavardant. Puis ils sont rentrés chez elle."