Hilaria Baldwin réagit après qu'Amy Schumer a utilisé sa photo en sous-vêtements pour sa carte de vœux

Jade Roper

"Et Mariah chante : « All I want(ed) for Christmas, is youuuuuu !! » a partagé la star de Bachelor in Paradise avec ses abonnés. "J'étais obligée de faire de notre petit cadeau notre carte de vœux de cette année ! Chaque année, on commande nos cartes chez @minted parce qu'ils ne nous déçoivent jamais grâce aux sublimes designs sur mesure que leurs artistes conçoivent."