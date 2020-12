Kylie Jenner et Stormi Webster retrouvent Travis Scott pour une œuvre caritative avant Noël

Crayton Gerst

Mais une source nous avait indiqué que Kylie et Travis restaient bons amis et c'est tout : "Il ne se passe rien entre eux. Ils s'entendent bien et élèvent leur fille à deux. Ils passent du temps ensemble et ont trouvé un système qui leur convient bien."

En début de mois, la star de L'incroyable famille Kardashian s'est plongée dans l'esprit de Noël en partant au ski au lac Tahoe avec sa famille célèbre et a regardé Le Pôle Express avec Stormi en pyjamas Grinch assortis.

Puis, Kylie a fait découvrir à ses fans ses décorations de Noël. Un indice : parmi elles se trouvaient des ours polaires grandeur nature. Regardez donc le résultat.