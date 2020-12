Courteney Cox et Johnny McDaid réunis après 9 mois avec un message pour les travailleurs irlandais

"Il était censé se rendre en Suisse pour écrire et, au lieu de cela, il a dû d'abord passer par l'Angleterre et, tout à coup, la quarantaine a frappé", a raconté l'actrice dans The Ellen DeGeneres Show en mai, expliquant comment son compagnon et elle avaient été séparés par les confinements mis en place pour stopper la propagation du COVID-19. "Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps et on ne se rend pas compte, on passe beaucoup de temps sur FaceTime mais maintenant, j'en suis au point où, oh mon Dieu, ça me manque physiquement de le toucher. C'est un tout. C'est vraiment dur. C'est incroyablement long."