Regardez Orlando Bloom s'incruster dans l'Instagram Live de Katy Perry avec un délicieux en-cas

Trouvez-vous un mec qui connaisse l'importance d'un petit déjeuner équilibré, comme Orlando Bloom, le futur mari de Katy Perry.

Lundi, Katy était sur Instagram Live pour faire la promo de son clip pour "Not the End of the World", un extrait de son nouvel album, Smile, sorti en août, deux jours après la naissance de sa fille, Daisy.

La chanteuse a été rejointe par Zooey Deschanel, son sosie célèbre, qui l'a remplacée dans le clip pour que la jeune maman puisse se reposer, et Bob Ross, le patron de la David Lynch Foundation, qui a abordé la méditation transcendantale et le bien-être mental.

Si Zooey — que Katy prétendait être pour entrer dans les boîtes quand elle a débarqué pour la première fois à Los Angeles — et Bob avaient plein de choses intéressantes à raconter, Orlando leur a volé la vedette. Il a en effet amené un toast à l'avocat à l'interprète de "Teenage Dream" alors qu'elle discutait des bénéfices pratiques de la méditation avec Bob.