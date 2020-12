Meghan Markle se couvre lors d'une rare sortie en public avec le prince Harry à Beverly Hills

Shutterstock

Meghan et Harry sont heureux de décorer leur nouvelle demeure pour Noël et ne devraient pas rentrer en Angleterre pour les fêtes de fin d'année, a rapporté Cosmopolitan le mois dernier. D'après le magazine People, les Sussex sont allés chercher un sapin dans une ferme forestière à la plus grande surprise des badauds.

Et s'il est possible que Meghan et Harry aient acheté quelques présents à Beverly Hills, ils semblent avoir déjà fait leurs achats de Noël pour leurs voisins célèbres.

La semaine dernière, Oprah Winfrey a ainsi révélé que Meghan lui a envoyé le plus beau des cadeaux : un mélange SuperLatte de chez Clevr's avec des instructions spéciales pour faire son golden latte préféré. Oprah a montré ses cadeaux à ses 19 millions de followers sur Instagram en écrivant : "Pour Noël, ma voisine « M » m'a envoyé... un panier de choses délicieuses ! Oui, cette M-là", avec un emoji en forme de couronne.

On prend note pour le latte.