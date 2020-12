Joe Jonas et Sophie Turner font une escapade hivernale romantique juste avant Noël

Sur le même sujet : Sophie Turner porte un collier en hommage à sa fille, Willa

Sophie Turner et Joe Jonas profitent au maximum de la saison hivernale.

Le dimanche 20 décembre, le couple a été photographié à Mammoth Lakes, en Californie, à des kilomètres de leur ville de Los Angeles, où règne actuellement un ordre de confinement en pleine pandémie de coronavirus. Sophie, 24 ans, et Joe, 31 ans, portaient des masques assortis et des combinaisons de ski.

Une source raconte leur escapade à E! News : "Ils semblent très heureux et passent beaucoup de temps dans la maison où ils séjournent." Notre source ajoute : "Ils sont allés skier et ont acheté quelques provisions dans la boutique locale."

Comme les fans doivent s'en souvenir, l'ancienne héroïne de Game of Thrones et l'interprète de "Gotta Find You", qui se sont dit oui en mai 2019, ont eu une petite fille, Willa, en juillet.

Bien que les stars soient restées très discrètes avant et après la naissance de leur fille, Sophie a partagé quelques photos inédites de son ventre rond pendant sa grossesse en septembre.