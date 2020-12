Zooey Deschanel enlevée par des aliens dans le clip de Katy Perry pour "Not the End of the World"

Sur le même sujet : Découvrez Zooey Deschanel dans le nouveau clip de Katy Perry

Zooey Deschanel vient de vivre une expérience hors du commun grâce à Katy Perry.

Le 21 décembre, la superstar de la chanson a sorti son clip pour "Not the End of the World", durant lequel l'ancienne héroïne de New Girl se fait accidentellement enlever par des aliens. Au début du clip, réalisé par le duo Similar But Different, on voit la jeune maman Katy Perry promenant un bébé dans une poussette. Puis, quand une peluche tombe de la poussette, Zooey bondit d'un banc pour la ramasser. Au même moment, les aliens qui suivaient Katy enlèvent Zooey par accident.

Comme le savent les fans de la star, Katy et Zooey font partie des nombreuses célébrités qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et ont souvent été prises l'une pour l'autre au fil des ans. Il semble donc que les aliens aient accidentellement téléporté Zooey par méprise.

Dans le clip, Zooey arrive dans le vaisseau spatial et y est accueillie par les extra-terrestres. "Non ! Non ! Non !" dit la star de Presque célèbre au groupe. "Désolée. Il y a méprise. Je suis Zooey."