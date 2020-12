La carte de vœux du Mandalorian, de Lucasfilm, avec l'Enfant (alias bébé Yoda) est adorable

Joyeuses fêtes de la part de The Mandalorian et du bébé le plus adorable de la galaxie !

Lucasfilm, la société derrière Star Wars et le spin-off très populaire de Disney+, a publié sa carte de vœux annuelle vendredi, avec Din Djarin, interprété par Pedro Pascal dans la série, chevauchant un podracer de Noël avec Grogu, anciennement l'Enfant, et plus communément surnommé "bébé Yoda", assis devant et vêtu d'un chapeau de père Noël.

"La carte de vœux de Lucasfilm cette année", a tweeté Chris Argyropoulos, le porte-parole de Lucasfilm. "On vous souhaite à tous une bonne année 2021 et une bonne santé. #ThisIsTheWay"

La photo, créée par Christian Alzmann, responsable du design chez Lucasfilm, a été postée vendredi, jour du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian diffusé sur Disney+. Spoiler alert : l'épisode a vu l'apparition surprise du personnage le plus populaire de Star Wars, celle de nouveaux méchants, a répondu à une question brûlante concernant le mystérieux passé de Grogu et nous a offert un adieu émouvant.

"Vous avez vu un truc de bien à la télé ces derniers temps ?", a tweeté Mark Hamill vendredi, ce qui lui a valu plus de 492 000 likes.