Gabourey Sidibe poste la photo de Brandon Frankel nu pour la demander en mariage

C'est ce qu'on appelle une demande en mariage précieuse !

En novembre, Gabourey Sidibe a révélé qu'elle s'était fiancée à son compagnon, Brandon Frankel. L'actrice de Precious a posté quelques photos de sa bague de fiançailles, tandis que Brandon a posté une photo d'un lit couvert de pétales de roses et de ballons indiquant "Veux-tu m'épouser."

En fait, il s'avère que l'événement était beaucoup moins romantique qu'il n'y paraît ! Vendredi, la star a fêté l'anniversaire de son futur mari en postant une photo de lui agenouillé sur un lit couvert des pétales de roses et tenant dans ses mains un des ballons à un endroit stratégique… dans le plus simple appareil.

"Bon anniversaire @brandontour !", a écrit Gabourey, 37 ans, sur Instagram. "Tu es l'homme le plus marrant, le plus gentil, le plus costaud et le plus protecteur au monde. Tu es toujours partant pour suivre mes projets les plus barrés, que ce soit pour te peindre les ongles, manger de la glace à l'eau de rose et à la pâte de riz, en passant par des shootings ridicules comme celui-ci !"

"Tout le monde pourrait être le Clyde de ma Bonnie, mais tu es le Kel de mon Kenan, la Romy de ma Michelle et le Bert de mon Ernie ! J'ai hâte de t'entraîner dans mes aventures pour le reste de notre vie ! Joyeux anniversaire, mon chéri !", a-t-elle précisé.

L'actrice s'est empressée d'ajouter : "Et si vous voulez vous glisser dans ses DM, sa meuf sait se battre."