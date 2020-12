Ariana Grande est fiancée à son petit ami, Dalton Gomez

Sur le même sujet : Ariana Grande vient de se fiancer à Dalton Gomez

Ariana Grande termine 2020 en beauté !

La star de la pop, qui se prépare à tout dévoiler dans son documentaire Netflix très attendu, excuse me, i love you, a, semble-t-il, partagé une énorme nouvelle concernant sa vie privée : elle est fiancée à son petit ami, Dalton Gomez, après 10 mois passés ensemble.

Une source proche d'Ariana confirme à E! News que l'agent immobilier et elle ont franchi une étape dans leur relation. "C'est un moment heureux. Tout le monde est heureux, leurs familles sont ravies", se réjouit notre informateur. "Ils ne pourraient pas être plus impatients."

Dimanche 20 décembre, la jeune femme de 27 ans a fait naître des rumeurs de fiançailles après avoir posté une série de clichés sur Instagram. Dans ce diaporama, l'interprète de Thank U, Next dévoilait son énorme bague en diamant portée au bon doigt. Le bijou époustouflant se compose d'un gros diamant taille ovale auquel est accolée une perle blanche sur un anneau en or.

"pour toujours et même après", a-t-elle écrit en légende.

La nouvelle des fiançailles du couple arrive moins d'un an après qu'ils ont fait naître les rumeurs d'idylle en février 2020. Mais comme s'en souviennent les fans, ils ont fait leurs débuts officiels en tant que couple en mai dans le clip d'Ariana et Justin Bieber pour "Stuck With U".