Le prince Harry et Meghan Markle trouvent un accord concernant les photos "indiscrètes" d'Archie

Le prince Harry et Meghan Markle ont mis un terme à une de leurs batailles judiciaires.

Le duc et la duchesse de Sussex ont trouvé un accord avec Splash News et Picture Agency U.K. La nouvelle a été annoncée lors d'une audience à la Haute Cour de Londres vendredi 18 décembre.

"Comme expliqué lors de l'audition d'aujourd'hui, le duc et la duchesse de Sussex ont réussi à trouver un accord juridique avec l'agence de paparazzis Splash U.K.", a indiqué un porte-parole de Schillings, le cabinet d'avocats du couple royal, selon E! News. "Cet accord indique clairement que le comportement illégal, indiscret et intrusif des paparazzis ne sera pas toléré et que le couple prend cela très au sérieux, comme n'importe quelle autre famille."

D'après la BBC, Meghan et Harry ont demandé la protection de leur vie privée et de leurs données à l'agence en mars après que des photos de la duchesse et d'Archie Harrison, son fils de 19 mois, eurent été prises dans un parc canadien en janvier. L'organisme de presse avait rapporté que Jenny Afia, l'avocate de Meghan, avait expliqué à la cour que les photos avaient été prises pendant que Meghan et Archie "effectuaient une sortie privée en famille dans un lieu reculé à la campagne et que les clichés n'avaient aucun intérêt public". D'après la BBC, Me Afia avait précisé qu'un photographe de Splash avait entrepris "une reconnaissance complète" de la demeure privée d'Harry et Meghan la veille des photos dans le parc, "en marchant autour de la maison, afin d'essayer d'identifier les entrées et les sorties et en passant son appareil photo par-dessus la barrière pour prendre des photos".