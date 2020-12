Ricky Martin partage une photo de son adorable fils Renn

"On est en plein pré-adolescence, et ça devient compliqué. Et pour couronner le tout, on fait face à un confinement et on a droit à des : « Grrr… dégage de mon chemin ! C'est ma chambre, pas la tienne, bla, bla, bla. » Vous savez, tout ça", a raconté Ricky au magazine. "Mais ce sont deux enfants très cool. Ils travaillent très bien à l'école compte tenu des circonstances et ils ont une magnifique petite sœur et un petit frère et ils assurent dans le rôle des grands frères protecteurs."