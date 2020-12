Ian McKellen se dit "euphorique" après s'être fait vacciner contre le coronavirus

Sur le même sujet : Coronavirus : Justin Bieber, Katy Perry et d'autres réagissent

Alors que l'interview touchait à sa fin, Ian McKellen a exhorté les gens à se faire vacciner contre le coronavirus s'ils le peuvent. "Depuis que je suis enfant, à chaque piqûre, je me suis toujours dit : « Ah, tant mieux. Je vais être en bonne santé »", a-t-il précisé. "C'est invasif, bien sûr, et on dirait une arme, une aiguille, mais ce n'est pas le cas. Et j'encourage tout le monde à être censé, pas juste pour soi mais pour tout le monde. Parce que si on n'a pas le virus, ça aide tout le monde, non ?"

Le grand acteur a envoyé un message similaire sur Twitter. "Je me sens très chanceux d'avoir reçu le vaccin", a-t-il écrit. "Je n'aurais aucune hésitation à le recommander à qui que ce soit."