Gigi Hadid fait découvrir la neige à sa petite fille lors d'une promenade

Gigi Hadid habitue sa fille à des températures très fraîches dès son plus jeune âge.

Et pourtant, la star a posté une photo qui nous réchauffe le cœur sur Instagram jeudi, photo où l'on voit son bébé dans une poussette dans les rues enneigées de New York. Manhattan a été touchée par une tempête de neige et a reçu pas moins de 25 centimètres de poudreuse, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas une voiture sur le cliché pris par la jeune maman de 25 ans.

"Sa première neige", a-t-elle légendé la photo, ajoutant un emoji statue de la Liberté et des cœurs.

Comme on pouvait s'y attendre, de nombreux commentaires ont rendu hommage à cette scène idyllique. "Omg ce moment", a ainsi écrit Alana Hadid, la demi-sœur de Gigi.

"Je kiffe tellement", s'est empressée d'écrire l'actrice Ruby Rose.

Gigi et son compagnon, Zayn Malik, ont annoncé en septembre qu'ils venaient d'avoir une fille, même si on ignore encore son prénom. Le couple s'est attaché à ne pas donner trop d'informations sur la nouveau-née, et comme on pouvait s'y attendre, on ne voit pas son visage sur la photo.