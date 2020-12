Bad Bunny va donner la réplique à Brad Pitt dans Bullet Train

NBC

En début d'année, Bad Bunny a évoqué avec E! News sa fierté d'aider à combattre les stéréotypes associés au machisme dans la communauté latinx.

"Ça fait vraiment du bien parce que j'utilise mon impact pour quelque chose de positif", a déclaré le chanteur portoricain. "Quand on fait en sorte que quelqu'un se sente bien, il n'y a pas mieux. C'est contagieux, et on finit par se sentir bien soi-même."