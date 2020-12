Anna Kournikova poste d'adorables photos de ses jumeaux, Lucy et Nicholas, pour leur 3e anniversaire

Sur le même sujet : Anna Kournikova et Enrique Iglesias ont un 3e enfant !

Les jumeaux d'Enrique Iglesias et Anna Kournikova viennent de fêter leurs trois ans !

Finie, la fameuse étape des deux ans, puisqu'Anna a célébré le troisième anniversaire de Lucy et Nicholas sur Instagram mercredi, en postant de nouvelles photos d'eux et de leurs magnifiques sourires.

Nicholas porte une casquette bleue (à l'envers) assortie à son polo bleu, en regardant l'objectif d'un air ravi. Lucy sourit dans son haut bleu à fleurs, devant des jouets et un terrain de tennis.

C'est un anniversaire important, puisque les jumeaux sont désormais grand frère et grande sœur. Enrique et Anna ont en effet eu un troisième enfant en janvier, une petite Mary.

Le chanteur de 45 ans a posté la première photo de lui tenant son bébé à l'hôpital, en blouse médicale, avec le message suivant : "Mon rayon de soleil 30.01.2020."

La star et l'ex-championne de tennis sont habituellement très réservés concernant leur vie de couple, leur jolie petite famille, et leurs toutous, Jack, le labrador marron, et Max, le berger allemand.