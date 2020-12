Kim Kardashian et Kanye West, focalisés sur leurs enfants, "passent beaucoup de temps séparés"

Instagram

Ces derniers temps, la fondatrice de SKIMS s'est montrée plus discrète au sujet de son idylle avec le politicien en herbe et musicien. Cependant, le mois dernier, elle a pris le temps de célébrer l'anniversaire de l'un de ses albums les plus plébiscités, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

"Joyeux 10e anniversaire à l'album « My Beautiful Dark Twisted Fantasy » de Kanye", a écrit Kim dans un post Instagram le 22 novembre. "Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire derrière « Lost In The World »… Kanye n'arrivait pas à trouver des paroles puis s'est rendu compte qu'il les avait dans un poème qu'il m'avait écrit pour la carte d'anniversaire qu'il m'avait donnée lors de mon 30e anniversaire. Il a pris le poème qu'il m'avait écrit et l'a intégré à la chanson. Je garde tout !"

Un mois auparavant, elle s'était extasiée sur le cadeau très particulier qu'il lui avait offert pour son 40e anniversaire, qui incluait un hologramme de son défunt père, Robert Kardashian.

"Pour mon anniversaire, Kanye m'a offert le cadeau le plus attentionné de toute ma vie", a partagé la reine de la mode sur Twitter en octobre. "Une surprise spéciale du paradis. Un hologramme de mon père. C'est tellement réaliste, on n'a pas arrêté de le revoir, les yeux remplis de larmes et submergés par l'émotion. Je n'arrive même pas à décrire combien ça nous a touchés mes sœurs, mon frère, ma mère, nos amis proches et moi de vivre cette expérience ensemble."

Elle a conclu : "Merci infiniment Kanye pour ce souvenir qui durera toute une vie."