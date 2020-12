Tom Cruise se fâche à cause du non-respect des règles anti-COVID sur Mission: Impossible 7

Sur le même sujet : Flash-back E! : retrouvez Tom Cruise en 1992

Tom Cruise a eu des mots bien sentis pour quelques membres de l'équipe de tournage de Mission: Impossible 7 pour ne pas avoir apparemment respecté les règles anti-COVID.

Dans un enregistrement fait sur place et publié par The Sun, et que vous pouvez écouter ici, on entend l'acteur s'en prendre à des membres de l'équipe de production parce qu'ils "se tiennent autour d'un put**n d'ordinateur", violant ainsi les règles de distanciation sociale mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Comme on peut l'entendre, Tom commence sa diatribe en expliquant qu'ils essaient d'être le "maître-étalon" en matière de production cinématographique et qu'Hollywood dépend de ce film. "Les tournages ont recommencé à Hollywood grâce à nous ! Parce qu'ils croient en nous et à ce qu'on fait !", hurle l'acteur de Top Gun, avant de poursuivre : "Je suis au téléphone avec tous les put**ns de studios chaque soir, les compagnies d'assurance, les producteurs, et ils nous regardent en se servant de nous pour faire des films. On crée des milliers d'emplois, bande d'enf***és."

Tom poursuit en indiquant que quiconque ne respecte pas les protocoles sanitaires sera renvoyé, en ajoutant : "Pas d'excuse. Vous n'avez qu'à le dire aux gens qui sont en train de perdre leur put**n de maison parce que notre industrie est fermée. Ça ne va pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer les études à la fac."